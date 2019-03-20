"Sanatın Süper Kısa Serüveni" Türk Resim Sanatının Devlerini Ağırlıyor

Bu serinin ilk semineri, 22 Mart'ta Türk resim sanatının en önemli sanatçılarından Osman Hamdi Bey ile başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ'nin, 2018 yılı Aralık ayında başlattığı "Sanatın Süper Kısa Serüveni" seminerleri, "Türk Ressamlar" başlığı ile devam ediyor.

Her Cuma 18.30-20.30 saatleri arasında Atatürk Kitaplığı Konferans Salonu'nda gerçekleşecek seminerlerde, sırasıyla Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı, Malik Aksel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino ve Erol Akyavaş'ın sanatçı kişilikleri, dönemlerinin sanat anlayışları ve bugüne yansımaları hakkında bilgiler paylaşılacak.

Samed Karagöz ve İsmail Erdoğan tarafından verilecek seminerleri sanatseverler ücretsiz olarak takip edebilecekler.

Kaynak: Bültenler