22.06.2019 14:24
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Sanatla tedavi oluyorlar

Sanatla tedavi oluyorlar

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sakinlerinin ürettiği el sanatları Çekirge Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisinde sergilendi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sakinlerinin ürettiği el sanatları Çekirge Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisinde sergilendi.

BUSMEK dekoratif ahşap boyama sanatçısı Dilek Çınarlı ve kağıt rölyef sanatçısı Kıymet Boşnak'ın öğrencilerinin el emeği göz nuruyla hazırladığı sergideki eserler büyük ilgi gördü. Ekim ayında eğitime başlayan yaklaşık 35 kursiyerin ürünlerinin yer aldığı sergide ahşap boyamadan kağıt rölyefe, çorap kediden kanaviçe kolyeye, dikişsiz kırkyamadan kapı süsüne yaklaşık 160 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Paralı, Başhekim Yardımcısı Dr. M. Hanefi Kabalar, TRSM Sorumlu Hekim Taner Nefesoğlu ve BUSMEK yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Sergiyi ilgiyle gezen ve eserlerin sahiplerinden çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Engin Paralı, bütün kursiyerleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA
Kaynak: İHA
psikiyatri , ruh sağlığı , toplum , devlet hastanesi , Güncel

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