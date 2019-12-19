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Sanatsal ve kültürel etkinlikler ömrü uzatıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, sanatsal ve kültürel etkinliklerin ömrü uzattığını ortaya koydu.

19.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:12 Sanatsal ve kültürel etkinlikler ömrü uzatıyor
'de yapılan bir araştırma, sanatsal ve kültürel etkinliklerin ömrü uzattığını ortaya koydu.
İngiliz tıp dergisi British Medical Journal'de (BMJ) yayımlanan bir araştırmada, düzenli olarak yapılan müze ve sanat galerisi ziyaretleri ile tiyatro ve konser gibi etkinliklerin erken yaşta ölüm riskini yüzde 31 azalttığı tespit edildi.
University College London'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışma kapsamında, 50 yaş üzeri 6 bin 710 kişiye sanatsal etkinliklere katılma sıklıkları soruldu. Araştırmacılar, 12 yıl boyunca yılda bir ya da iki kez sanatsal ve kültürel aktivitelere katılan kişilerde erken yaşta ölüm riskinin hiç katılmayanlara göre yüzde 14 düştüğünü ortaya koydu.
Yaşlılarda sanatla uğraşmanın uzun ömrü korumayla ilişkisi olabileceğine dikkat çekilen araştırmada, gelir seviyesi en düşük grubun yüzde 40'tan fazlasının kültürel aktivitelere hiç katılmadığına işaret edildi.
Araştırmada, ülkede hastaların sağlık durumlarını iyileştirmek için sanatsal faaliyetlere yönlendirilebileceği vurgulandı.
İngiltere'deki Canterbury Christ Church Üniversitesinden Stephen Clift, bu tür aktivitelerden yalnızlar ve depresyondaki kişilerin daha fazla yararlanabileceğini söyledi.

İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

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