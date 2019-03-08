Sanatta, Hep İkinci Planda Daha Güçsüz Kadın Profillerini Görüyoruz"

Kaynak: AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadının Sesi Yok (MU?)" konulu söyleşi düzenlendi.Göcek Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen söyleşiye, tiyatro oyuncusu, eğitmen ve girişimci Didem Alpaylı Erdoğan ve tiyatro oyuncusu Gözde Çetiner katıldı.Söyleşide, kadının ses ve konuşma biçimini etkileyen faktörler, sanatta kadının yeri ve kadına yönelik şiddet başlıklı konulara değinildi.Erdoğan, söyleşinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, pozitif ayrımcılıktan yana olmadıklarını ama biraz daha seslerini kararlı şekilde duyurabilmelerine çok ciddi şekilde ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.Kadına şiddetin farklı bir şeklinin iş hayatında onu biraz daha geri planda bırakmaya yönelik olarak devam ettiğini belirten Erdoğan, "Ama biz de buna sanki biraz kayıtsız kalıyor gibiyiz. Bence çok daha iyisini yapabilmek, kadınların sayesinde olacakken erkeklerden de destek istiyoruz." diye konuştu.- "Kadınlar güçlüler"Çetiner ise sanatın gücüne inandıklarını dile getirerek, "Sanatta, hep ikinci planda kalan daha güçsüz kadın profillerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Gözde Çetiner, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kadınların var olduğunu, güçlü ve özgür iradeli bireyler olduklarını vurgulamak istiyoruz. Tiyatroda, operada ve diğer sanat dallarında kadının hep güçsüz olduğunu görüyoruz. ya da hizmetçi, kraliçe, baştan çıkaran kadın, çocuk bakan kadın, emziren kadın gibi çok kısıtlı bir skalada görüyoruz. Ama kadınlar sadece bu kadar küçük karakteristik özelliklere sahip değiller. Kadınlar güçlüler. Bunun vurgulanması için sanatın dönüştürücü gücü mühimdir. Yazılması, çizilmesi gerekir ki seyirci izlesin, dinleyici dinlesin. Bir müzeyi gezen, bir sergiyi gezen bu güçlü kadınları görsün."Göcek Yelken Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan da bu yıl ikincisini düzenledikleri Kadınlar Günü Kupası'nın, kadına karşı şiddet temasıyla devam ettiğini, kadınların daha çok yelken sporunun ve diğer sporların içerisinde yer almasını istediklerini ifade etti.