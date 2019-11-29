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Sanayi Bakanı Varank, Tekirdağ'da fabrikaları ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika ziyaretinde bulundu.

29.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:40Sanayi Bakanı Varank, Tekirdağ'da fabrikaları ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'ın ilçesinde fabrika ziyaretinde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gelerek, ilçede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. İlk olarak Koç Şirketler Grubu'na bağlı Arçelik Fabrikası'nı ziyaret eden Bakan Varank, burada fabrika faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk tarafından Bakan Varank'a sunum gerçekleştirildi. Kısa bir sunumun ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, Arçelik'in üretim fabrikasını gezdi. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından ziyaret sona erdi.
Sonrasında Bakan Varank, Çerkezköy'de faaliyette bulunan ilaç ve endüstri fabrikalarına da bir ziyaret gerçekleştirdi.
(Hüseyin Gökçeli/İHA)

Mustafa Varank, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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