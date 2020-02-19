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Sanayi çalışanının ağaca asılı cansız bedeni bulundu

Burdur'daki sanayi sitesinde ağır tonajlı araç yıkamacılığı yapan 46 yaşındaki adamın, Burdur Gölü kıyısındaki ormanlıkta, iple ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Son dönemlerde ülkede intihar vakalarının artması ise dikkat çeken husus oldu.

19.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:48

'daki sanayi sitesinde ağır tonajlı araç yıkamacılığı yapan Avni Ç'nin (46) iple ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Burdur Gölü kıyısındaki Şeker Plajı mevkisinde, sabah hayvanlarını otlatan çoban İsmail Mert Kaya (19), ağaca asılı kişiyi görünce sağlık ekiplerine verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağaca iple boynundan asılı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedenin, evli ve 2 çocuk babası Avni Ç'ye ait olduğu belirlendi. Avni Ç'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNE DURULUYOR

Acı haberi alıp bölgeye gelen Avni Ç'nin arkadaşları, Küçük Sanayi Sitesi esnafı gözyaşı döktü. Avni Ç'nin, Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde, ağır tonajlı araç yıkamacılığı yaptığı belirtildi. Bu sabah iş yerine giden Avni Ç'nin daha sonra kendisine ait 15 DV 229 plakalı otomobille Şeker Plajı'ndaki ağaçlık alana geçtiği, burada kendisini ağaca asarak yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

HATAY'DA BİR VATANDAŞ KENDİNİ YAKMIŞTI

Türkiye'de intihar vakalarının sayısı son günlerde artış gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da valilik binası önünde kendisini yakan Adem Yarıcı, "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek feryat etmişti. Yarıcı, 7 Şubat günü meydana gelen olayda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

BİR ÖRNEK DE KONYA'DAN

Konya'da da 2 çocuk babası bir kamyon şoförü, kamyon garajında kendisini aracına asarak intihar etmişti. İki çocuk babası Mevlüt Çankaya'nın maddi sıkıntılar yaşadığı öne sürülmüştü

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Şen, "Nakliyeci arkadaşımızın bankalara ve çevresine borcu bulunuyordu. Ayrıca eşi ile de araları bozuktu. Borcundan ve ailevi sıkıntılarından dolayı intihar ettiğini düşünüyoruz" demişti.

KAYMAKAMLIK BİNASINDAN KENDİNİ ATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Şırnak Cizre'de Nezir Kılıç isimli bir vatandaş, kaymakamlık binasının 5'inci katından atlayarak intihar etmişti. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada yüzde 76 zihinsel ve işitme engeli bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Son dakika: CizreSon dakika: Cizre'de kaymakamlık binasının 5'inci katından aşağı atlayan vatandaş hayatını kaybetti

Geçim sıkıntısı yaşadığı öne sürülen 2 çocuk babası kamyon şoförü, intihar ettiGeçim sıkıntısı yaşadığı öne sürülen 2 çocuk babası kamyon şoförü, intihar etti

Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybettiValilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti

Sanayi çalışanının ağaca asılı cansız bedeni bulundu

İsmail Mert, Burdur Gölü, Burdur, Sabah, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
TURTA:akşama doğru ya annesi ya babası yada kardeşi röportaj verir psikolojisi bozuktu, eşiyle kavgalıydı, daha öncede intihar girişimleri oldu falan filan uyumaya devam anlayacağınız
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ERDEM:EYT sorunu bir an evvel çözülmeli , insanlar 45 yaşından sonra kimse iş vermiyor . İş alımlarında genelde 22-35 yaş aralığı
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TURTA:oy verenlerin o elleri kırılsın inşallah ne hale geldik
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SARI:EKOOOO. . . . EKOOOO. . FFFFFF. MMMMMM. . . EKOOOOOOO
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ADALETSİZADALET:600 vekilli meclis, rant yasaları çıkarmaya, torba yasalar ile yandaş doyurmaya, yeni kadrolar açıp yandaşları doldurmaya devam etsin. Bu dünyada adalet yoksa mahşerde sorulacak hesabı, orada da torba yasa çıkarabilecek misiniz? Orada da Vatan sever dindar görünebilecek misiniz?
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