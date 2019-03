Kaynak: İHA

Sanayi esnafından organik üretim Kahramanmaraşlı sanayi esnafının kanatlı hayvan sevgisi organik yumurta üretimine dönüştüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde kaportacı olan esnafın kanatlı hayvanlara olan ilgisi organik üretime döndü. Dulkadiroğlu ilçesinde 45 yıldır kaportacılık yapan Mehmet Kadıoğlu, iş yerinde ürettiği organik yumurtaların lezzetiyle ilgi odağı oldu. İş yerinde kalan zamanında bahçede tavuk, kafeste bıldırcın besleyen Mehmet Kadıoğlu, ürettiği yumurtaları önce ailesine sonra komşularına ikram ediyor. Bir tavsiye üzerine kanatlı hayvan beslemeye başladığını söyleyen Kadıoğlu, "Bir komşumun tavsiyesi üzerine 5 tane tavuk aldım. Tavukları aldıktan sonra sayıları da arttı ve benim hayvanlara karşı, tavuklara karşı sevgimde her geçen gün arttı. Ben doktorlara her zaman diyorum ki; 'Bir insanı ameliyat edecekseniz, özellikle de beyinden, bir hayvan sevgisinin aşılanması gerekiyor. Bir kedi, köpek, tavuk beslesinler. Ondan sonra deneyin de ameliyat edin' diyorum" dedi. Hayvan severliliğiyle de tanınan Kadıoğlu, "Her ne kadar iş yerinde olsam da, hayvanlara karşı olan sevgim çok arttı. Hareketlendim böyle, Kahramanmaraş tabiriyle paspal kalan birisi değilim. Benim tavuk sayım 56'ya kadar yükseldi. İçerisinden ölenler oldu. Bizim kestiklerimiz, etini yiyerek lezzetini aldığımız tavuklar oldu. Hindi ve Bıldırcın'da besliyoruz biz burada. Şu anda 2 tane hindimiz, 26 tane bıldırcınımız var. Bıldırcının özellikle yumurtası çok tavsiye ediliyor. Bizde bu şekilde yiyoruz. Dostlarımıza 3'er 5'er tane ikram ediyoruz. İş yeri içerisinde beslediğimiz hayvanları görenler, hep güzel olumlu tepkiler gösteriyor. İş yerimiz geniş ve müsait bu yüzden hayvan sayısını da arttırmayı düşünüyorum" diye konuştu.