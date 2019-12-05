Haberler » Spor » Sanayi Esnafspor şampiyonluğa odaklandı - Spor

Sanayi Esnafspor şampiyonluğa odaklandı

Kayseri Birinci Amatör Küm B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sanayi Esnafspor, sezon sonu şampiyonluğa inanıyor.

05.12.2019 08:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:45Sanayi Esnafspor şampiyonluğa odaklandı
Birinci Amatör Küm B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sanayi Esnafspor, sezon sonu şampiyonluğa inanıyor.

Ligin ilk yarısını 22 puan ile averajla 3.sırada tamamlayan Sanayi Esnafspor, ligin ikinci yarısında da kaldığı yerden devam etmenin planını yapıyor. Ligin ilk yarısında 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sanayi Esnafspor, 24 gol atıp 15 gol yedi.

Ligin ilk yarısını değerlendiren Sanayi Esnafspor Antrenörü Faruk Yıldız, "Sezonun ilk yarısını şöyle özetlemek gerekirse sezonu çok erken açan bir takımız. Temmuz ortası gibi çalışmalara başladık. Bunun açıkçası meyvelerini ligin ilk yarısında topladık oyun olarak istediğimiz seviyede değildik ama bazen kötü oynarken bile mücadelemizle puanlar almayı bildik. Şuan ligin zirvesinde 3 takım bulunuyoruz. Ligin ikinci yarısında bu 3 takımın kendi aralarında yapacağı maçlar şampiyonu belirleyeceğini düşünüyorum. İnşallah ilk yarıda ki oyunumuzun üstüne koyup bu seneyi şampiyon bitirip şampiyonluk kupasını rahmetli hocamız Mustafa Hür Öztürk hocamıza götürebiliriz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

08:47 Deniz Türüç: Euro 2020'deki Milli Takım için kavga edeceğiz - Spor
08:47 Bu tempoya can mı dayanır? - Spor
08:47 Beşiktaş için ipleri kopardı - Spor
08:47 'Burnun uzunsa ofsaytta kalıyorsun' - Spor
08:47 'Sakat olsa forma vermem' - Spor
08:18 Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaray paylaşımı gündeme oturdu - Spor
23:58 Fatih Terim yedek kulübesinde çılgına döndü! - Spor
23:42 Taraftarlardan maç sonrası sert tepki: Yazıklar olsun - Spor
23:13 Galatasaray-Tuzlaspor maçında gerginlik! - Spor
22:56 Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor - Spor
5.12.2019 09:00:10