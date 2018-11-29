Sanayi İşgücü Girdi Endeksi Son Çeyrekte Düştü

29 Kasım 2018 Perşembe 11:20



29 Kasım 2018 Perşembe 11:20

– İstihdam endeksi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.1, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.8 azaldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri verilerine göre, endeks;sanayi sektöründe bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 azalırken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.9 arttı.inşaat sektöründe bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.3 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.5. azaldı.ticaret – hizmet sektöründe bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.5 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.9 azaldı.Çalışılan saat endeksi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.3 bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.0 azaldı.Brüt ücret maaş endeksi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 15.3 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.0 arttı.Saatlik işgücü maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.4 bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20.2 arttı.Saatlik kazanç endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.3 bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20.1,Saatlik kazanç dışı işgücü maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.9 bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20.8 arttı. (Grafik&Tablo) - İstanbul