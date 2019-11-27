Haberler » Ekonomi » Sanayi Keneviri Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Eğitimi Yapıldı - Ekonomi

Sanayi Keneviri Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Eğitimi Yapıldı

Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ORAN Kalkınma Ajansı iş birliği ile "Sanayi Keneviri Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Eğitimi" düzenlendi.

27.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:41Sanayi Keneviri Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Eğitimi Yapıldı
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ORAN Kalkınma Ajansı iş birliği ile "Sanayi Keneviri Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Eğitimi" düzenlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, Doç. Dr. Selim Aytaç ve Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu tarafından; teknik personele kenevir yönetmeliği, kenevir yetiştiriciliği ve ilgili mevzuat hakkında, bölge üreticilerine ise lif ve tohum amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde ekimden hasada kadar birçok konuda yapılan işlemlerle ilgili eğitim verildi.

Eğitimle ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin "Eğitimi başarıyla tamamlayan 40 teknik personel ve 28 üreticiye katılım sertifikaları takdim edilmiştir. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; Sanayi Keneviri Yetiştiriciliğinin tüm ilimizde yaygınlaşmasını sağlarken aynı zamanda üreticilerimizin konu hakkında bilgi sahibi olmasının yanında bilinçli ve verimli bir sistemle üretiminin yaygınlaşması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kocasinan, Kenevir, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:46 Altın fiyatları
12:45 Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bacak dekolteli pozlarıyla takipçilerini kızdırdı
12:44 10. Boğaziçi Zirvesi
12:43 TBWA\Grup Istanbul CEO’su'na en yenilikçi sektör profesyoneli ödülü
12:43 VakıfBank'a uluslararası piyasalardan 730 milyon dolar kaynak
12:42 Anadolu Efes'in forma sırt sponsoru Bilyoner oldu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:41 Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
10:16 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
19:14 Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
17:52 Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
27.11.2019 12:46:39