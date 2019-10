Sanayi kenti Aliağa'da nar ekşisi zamanı

Sanayi kenti Aliağa 'da nar ekşisi zamanıİZMİR - İzmir 'in Aliağa ilçesinde kışa hazırlık yapan kadınlar, özellikle yemek ve salatalara ekşi bir tat vermek için kullanılan ve üretimi oldukça zahmetli olan nar ekşisini imece usulü yapıyor. Aliağa'da ev kadınlarının hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine destek için her yıl kış öncesi yaptığı nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı. Çıtak Mahallesi kadınlarının bin bir emekle ürettiği nar ekşisinin sofralara uzanan yolculuğu, birçok zahmetli süreci içeriyor.Yemek ve salatalara lezzet katmak için sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve büyük ilgi görüyor. Bölgede ekim ayında olgunlaşmaya başlayan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Dalından tek tek topladıkları narları ikiye bölen kadınlar, daha sonra sopalarla vurarak nar tanelerini kabuğundan ayıklıyor. Çuvalların içerisine konulan nar tanelerinin tepelemek suretiyle suyu çıkartılıyor. Ezerek çıkardıkları nar suyu koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. Yaklaşık 10-15 kilogram nardan 1 kilogram elde edilebilen nar ekşisi, soğutularak şişeleniyor. Bir kısmını evde kullanmak için ayıran ev kadınları, ihtiyaç fazlası nar ekşisinin litresini 40 liradan satıyor."Meşakkatli iş"Çıtak Mahallesi Muhtarı Üstün Güleç, dalından topladıkları narın zahmetli yolculuktan sonra sofralarına nar ekşisi olarak geldiğini söyledi. Köylerinde uzun yıllarda beri süre gelen nar ekşisinin her evde tamamen doğal olarak içine hiçbir katkı maddesi koymadan kaynatıldığı belirten Muhtar Güleç, "Bu senede 2019 yılı nar sezonumuz başlamıştır. Nar ekşimizle ünlü Çıtak Mahallemiz 100 yılı geçkindir bu işi yapmaktadır. Nar ekşimizi çevre illerden, çevre köylerden, çevre ilçelerden, almaya gelirler. Köyümüz yeşillik ve narıyla ünlü bir köydür. Nar ekşilerini imece usulü ile komşularımızla birlikte hep beraber sırayla yapıyoruz" diye konuştu.