Sanayi Kenti Kocaeli'de Yerli Tohum Seferberliği

KOCAELİ(AA) - Kocaeli
'de, tarımda yerli mısır kullanımının teşvikine yönelik "Doğayı Koruyalım, Yerli Mısır
Çeşitlerimizi Tanıyalım" projesi hayata geçirildi. Kocaeli Üniversitesi
, Körfez Belediyesi
, Sakarya
Mısır Araştırma Enstitüsü ve Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek proje, Kocaeli Sanayi Odası
konferans salonunda tanıtıldı.
Toplantıda konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban
, bölgede yerli tohum çeşitlerinin fazla tanınmadığını belirterek, projeyle yerli tohum çeşitlerinin tanıtılması ve tarımda mısır tohumu kullanımında dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiği ifade etti.
Proje kapsamında, Tarım İl Müdürlüğünden beklentilerinin çiftçiye yerinde uygulamalı şekilde projenin anlatılması olduğunu belirten Balaban, şöyle devam etti:
"Bu projede ayrıca zirai ilaç ambalajlarının yol açtığı çevre kirliliğini de önleyeceğiz. Uygulama alanı olarak seçtiğimiz köylere boş tarım ilacı ambalajlarını toplamak için toplama istasyonları inşa edeceğiz. Çiftçimize yönelik eğitim toplantıları ve teknik gezilerimizle 'üretirken koruma ve milli tohumculuk' algısını da güçlendireceğiz."
"Yerli tohum üretimi 7 kat arttı"
Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Al
, Tükiye'de sertifikalı yerli tohum üretiminin 7 kat arttığını belirterek, Türkiye
'nin 79 ülkeye yerli tohum ihracatı yapan ülke konumuna geldiğini kaydetti.
Al, projeyle çiftçilerin yerli tohum kullanması için çiftçinin destekleneceğini söyledi.
Konuşmaların ardından ziraat mühendisleri Ece Gezgindemir ve Ahmet Duman
, proje kapsamında teknik sunum yaptı.
Toplantıya, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Yavuz Ağı, ziraat odaları temsilcileri ve davetliler katıldı.
Mısır, Kocaeli, Ekonomi
Kaynak: AA