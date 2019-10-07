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Sanayi kentinde 15 yılda yaklaşık 604 bin kişiye mesleki eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 15 yılda yaklaşık 604 bin kişiye eğitim verdi.

07.10.2019 12:46Sanayi kentinde 15 yılda yaklaşık 604 bin kişiye mesleki eğitim
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 15 yılda yaklaşık 604 bin kişiye eğitim verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "halk üniversitesi" KO-MEK, 2019-2020 eğitim dönemine 334 branşta eğitim alan 19 bin kursiyerle başlangıç yaptı.
KO-MEK kurslarında 15 yıllık dönemde, 604 bin 821 kursiyere farklı branşlarda eğitim verildi. Geçen eğitim döneminde ise 71 bin 516 kursiyer KO-MEK'ten ücretsiz eğitim aldı.
KO-MEK, yeni eğitim dönemine 16 Eylül'de 42 merkez ve 334 branşta başladı.
Ücretsiz melek ve sanat kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, eğitim almak istedikleri branşa online başvuru yapabilir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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