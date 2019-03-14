Sanayi Mahallesi'ne Çıkarma

MAHALLE ZİYARETİ

İl Başkanı Nuh Dağdelen'in bizzat katıldığı çalışmada parti yöneticileri ve parti üyeleri ev ev kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla temas kurdu. Seçmene seçimin önemini anlatan ve ayrıca içinde Cumhurbaşkanı'nın hediyeleri olan bez torbalardan veren AK Partililer, vatandaşlardan da seçimde destek istedi. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı'nın selamını ileten Başkan Dağdelen, vatandaşların ilgisinden memnun kaldıklarını belirtti.

AK PARTİ TEVAZUDUR

Mahalle ziyareti konusunda bilgi veren Başkan Dağdelen, "AK Parti Gayrettir, AK Parti Tevazudur,AK Parti Samimiyettir… AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı olarak bu anlayışla şehrimizde gitmediğimiz hane kalmayacak şekilde çalışıyoruz. Bugünkü durağımız bir kez daha SANAYİ MAHALLESİ…" yorumunda bulundu.

Kaynak: Bültenler