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Sanayi sicil belgeleri e-devlet şifresiyle alınabilecek

Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların işlemlerini müdürlüğe gitmeden yapabileceklerini bildirdi.

10.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:52
Sanayi sicil belgeleri e-devlet şifresiyle alınabilecek
Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların işlemlerini müdürlüğe gitmeden yapabileceklerini bildirdi.
Konarlı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların, il müdürlüklerinde verilen 26 hizmetten faydalanmak için e-devlet şifresi ile "https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr" linkinden başvuruda bulunabileceğini belirtti.
Kovid-19'un çok hızlı yayıldığını ve enfekte olan insan sayısının hızlı şekilde yükseldiğini anımsatan Konarlı, "Salgınının toplum sağlığında oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme sahiptir. Bu nedenle İl Müdürlüğümüz tarafından verilen Sanayi Sicil Belgesi ve sonrasındaki vize, değişiklik ve iptal işlemleri için yeni bir uygulama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İşlemleriniz için https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/ adresinden başvuruda bulunarak, İl Müdürlüğüne gelmenize gerek kalmayacaktır." ifadesini kullandı.
Sanayi Sicil Belgelerinin adreslere posta/kargo ile gönderileceğini aktaran Konarlı, şunları kaydetti:
"Ayrıca, muhammetzahit.afacan@sanayi.gov.tr, adem.bektas@sanayi.gov.tr, metin.kabak@sanayi.gov.tr, umit.yurtseven@sanayi.gov.tr, ramazan.celebi@sanayi.gov.tr ve ali.guzeloglu@sanayi.gov.tr adreslerinden bilgi alınabilecektir. Konu ile ilgili detaylı açıklama ve başvuru hakkındaki uygulama adımları Sanayi Sicil Belgesi kayıtlarındaki e-posta adreslerine gönderilmiştir. Bu uygulama esnasında irtibat kurmanız gerektiğinde 444 61 00 'dan 24212, 24209, 24228 ya da önce 2 ve 42 sonra da operatöre bağlanmak için sıfırı tuşlayarak bilgi alabilirsiniz."

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel
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