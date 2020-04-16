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Sanayi sicil belgesi vize süreleri 90 gün olarak uygulanacak

Adana Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Sanayi Sicil Belgesi vize sürelerini 90 gün olarak uygulayacağı bildirdi.

16.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:06
Sanayi sicil belgesi vize süreleri 90 gün olarak uygulanacak
Adana Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Sanayi Sicil Belgesi vize sürelerini 90 gün olarak uygulayacağı bildirdi.

Konuya ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi;

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 09.04.2020 toplantı tarihli 9294 karar sıra nolu yazısında, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında vize edilen sanayi sicil belgelerinin dilekçe ekinde ibrazı için tüketicilere verilmiş ya da verilecek olan 30 günlük sürenin, sanayi sicil belgesi vize süreleri 01.03.2020 tarihi itibarıyla dolan veya 30.06.2020 tarihine kadar dolacak olan sanayi işletmeleri bakımında 90 gün olarak uygulanmasına, karar verildiği bildirilmektedir." - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Valiliği, Güncel
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