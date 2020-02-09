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Sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir sanayi sitesindeki dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

09.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:36Sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
'nin ilçesinde bulunan bir sanayi sitesindeki dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Sepetli Pınar Mahallesi'nde bulunan Gölcük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araç aksesuarlarının satıldığı bir iş yerinde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, iş yerinde büyük ölçüde hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Gölcük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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