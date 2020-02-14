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Sanayi sitesinde görüntü ve çevre kirliliğinin önleme çalışmaları

Fethiye Belediyesi'nin sanayi sitesindeki 300 dönümlük arazide yapılan temizlik çalışması Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle görüntü ve çevre kirliliği oluşturan kamusal alandaki hurda araçların kaldırıldı.

14.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:11Sanayi sitesinde görüntü ve çevre kirliliğinin önleme çalışmaları
Belediyesi'nin sanayi sitesindeki 300 dönümlük arazide yapılan temizlik çalışması Müdürlüğü ekipleriyle görüntü ve çevre kirliliği oluşturan kamusal alandaki hurda araçların kaldırıldı.

Kaldırım işgallerinin önlenmesi, halkın ve esnafların kullanımına açılması için gerekli düzenlemelerin devam ettiği görüldü. Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan'ın da bizzat bölgede incelemelerde bulunduğu çalışmada, sanayi içerisindeki hurda araçlar Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde kaldırıldı. Çalışmalarının devam edeceğini, sanayi sitesinde görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçeceklerini belirten Bağlan, "Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın talimatıyla sanayi bölgesinde çalışmalarımıza başladık. Temizlik Müdürlüğü'müz ciddi bir çalışma gerçekleştirdi. Bizlerde bu çalışmanın ardından dükkanların, kaldırımların önüne koyulan hurda araçların kaldırma işine devam etmekteyiz. Bu çalışmalar sırasında esnaflarımız ve vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık. Tüm esnaflarımıza sağladıkları kolaylıklardan dolayı da teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Fethiye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Fethiye, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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