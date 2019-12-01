Haberler » Güncel » Sanayi sitesinde kış yoğunluğu - Haber

Sanayi sitesinde kış yoğunluğu

Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde araçlarına kışlık bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

01.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:24
'ta sanayi sitesinde araçlarına kışlık bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Havaların soğumasıyla araçlarına bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar, oto tamircilerde antifriz ve yağ değişimlerini yaptırmak için sıraya girdi.
Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 2019 itibariyle başlaması nedeniyle lastik değişimini son güne bırakan vatandaşlar da lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.
Antifriz bakımlarının mecburi olarak yapılaması gerektiğini belirten oto tamircisi Doğan Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Antifriz bakımı yapılmazsa, araçta donma yapar. Motorda ve üst kapakta hasar meydana gelebilir. Bujisinde, platininde sıkıntı çıkarsa araç çalışmaz. Havalarında yeni yeni soğumaya başlamasıyla, vatandaşlarda yoğunluk oluşturmaya başladı." dedi.
Şeker, kış lastiğinin ise can güvenliği için taktırılması gerektiğini ifade etti.
Aracındaki yazlık lastiklerin yerine kışlık lastikleri taktıran Ahmet Çiçek ise kurallardan ziyade bunun kendi hayatları için çok önemli olduğunu belirtti.
Sanayi sitesinde kış yoğunluğu

Kahramanmaraş, Aralık, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:56 Hindistan'da aşırı yağışlarda 5 kişi yaşamını yitirdi
16:55 Oğluyla yaşayan kadın evinde başından darbedilmiş halde ölü bulundu
16:54 Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
16:48 Önder öğretmen gözyaşları içinde toprağa verildi
16:50 Zeytin toplarken kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu
1.12.2019 16:56:47