Sanayi sitesinde korkutan yangın

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir işletmede kaynak yapımı esnasında çıkan yangın sanayi esnafını korkuttu.

Sanayi sitesinde korkutan yangın
01.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:42
Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir işletmede kaynak yapımı esnasında çıkan yangın sanayi esnafını korkuttu. Yangında alev alarak sokak ortasına düşen elektrik kablosu patlayarak ilerledi.

Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren Ahmet Akın'a ait yedek parça işletmesinde kaynak çalışmaları esnasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek işletmeyi sardı. Alevlere teslim olan işletmenin yanından geçen elektrik kablosu da alev alarak cadde ortasına düştü. Elektrik kablosu dakikalarca patladı. İhbar üzerine daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına sanayi esnafı da destek verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Herkesi korkutan yangında ölen veya yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Haber

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