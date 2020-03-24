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Sanayi sitesinde pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde pompalı tüfekle sanayi sitesine gelen şahıs alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi vurarak kaçtı.

24.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:14
Sanayi sitesinde pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
Denizli 'nin Buldan ilçesinde pompalı tüfekle sanayi sitesine gelen şahıs alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi vurarak kaçtı.

Olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde 30 yaşındaki Kerim Ç. iş yerinde çalıştığı sırada iddiaya göre daha öncesinden aralarında alacak verecek meselesi olduğu Musa K. iş yerine geldi. Şahıslar aralarında belli bir süre konuştuktan sonra Musa K. pompalı tüfek ile Kerim Ç.'ye ateş açtı. Ayaklarından yaralanan Kerim Ç. çevredekilerden yardım istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Kerim Ç., Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, pompalı tüfekle ateş açan Musa K.'nin arabası ile olay yerinden kaçtığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Mahallesi, Denizli, Buldan, 3. Sayfa

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