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Sanayi sitesinde silahlı kavga: 3 yaralı

Zonguldak Üzülmez Sanayi Sitesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

14.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:45Sanayi sitesinde silahlı kavga: 3 yaralı
Üzülmez Sanayi Sitesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi'nde bulunan Karaelmas Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şahıs Üzülmez Sanayi Sitesi'nde bulunan daha önce arabasını boyatan ve aracın renk tonunu beğenmeyen araç sahibi iş yeri sahibi ile tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araç sahibi ve arkadaşlarının silahla ateş etmesi sonucu tamirhane sahibi Cihat G. sol bacağından, kardeşi Cihat G. sol omzundan yaralandı. Cihat G.'nin oğlu Çağan G. ise darp edilmesi sonucu başından yaralandı. Yaşanan olayın ardından grup olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan Cihat G, Cavit G. ve Çağan G. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı.

ekipleri, olayın ardından araçlarıyla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Polis, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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