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Sanayi sitesinde yangın

Antalya'da sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

17.08.2019 23:58
Sanayi sitesinde yangın
Antalya'da sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki otomobil boyası yapılan iki katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ve polise haber verdi.
Yangına 8 ekip ile müdahale eden itfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle iki katlı iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlattı.
Sanayi sitesinde yangın

Antalya, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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