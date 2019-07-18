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Sanayi sitesinde yangın paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikanın çatısında yalıtım çalışması sırasında yangın çıktı.

18.07.2019 16:43 Sanayi sitesinde yangın paniği
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikanın çatısında yalıtım çalışması sırasında yangın çıktı. İşçilerin ve itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Olay Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 24. Sokakta bulunan bir fabrikanın çatısında meydana geldi. Çatıda yapılan yalıtım sırasında yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yardımıyla çatıda çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü. Zamanında müdahale edilmesi muhtemel büyük bir yangının önüne geçmiş oldu. - BURSA
Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

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