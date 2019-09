Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, yaşanan dijital devrimin inovasyonun doğasını değiştirdiğini belirterek, "Yeni çağda inovasyon olgusu, dijital teknolojiler ve bunlara bağlı olarak oluşan yeni iş modelleri üzerinden tanımlanıyor." dedi.Kaslowski, TÜSİAD'ın sanayide dijital dönüşüme destek olmak için hayata geçirdiği TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Programı'nın ikinci yılı kapsamında Sabancı Center'da düzenlenen Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı (STEP) toplantısına katıldı.Kaslowski, toplantıda yaptığı konuşmada, yaşanan dijital devrimin inovasyonun doğasını değiştirdiğini belirterek, yeni çağda inovasyon olgusunun, dijital teknolojiler ve bunlara bağlı olarak oluşan yeni iş modelleri üzerinden tanımlandığını söyledi."Başarı, yeni liderlik ve yönetim becerileri gerektiriyor"İnovasyonun yarattığı değeri ölçmek için alışagelmiş metotların artık önemini yitirdiğini ifade eden Kaslowski, şöyle konuştu:"Şirketlerin inovatif olup olmadığı sahip oldukları patent sayısından ziyade iş modellerindeki değişimle ölçülüyor. Dijital dönüşüm ile birlikte sertleşen rekabet ortamı şirketler üzerinde sürekli ve sürdürülebilir bir inovasyon baskısı yaratıyor. Yeni teknolojiler birçok sektörde 'winner takes it all', yani kazananın her şeyi alacağı bir düzen yaratıyor. Bu da kazanmayı her zamankinden daha önemli bir hale getiriyor.Hal böyleyken şirketler, devletler, üniversiteler ve diğer paydaşlar arasındaki iş birliği, ülkelerin ve şirketlerin rekabetçiliğinde kritik rol oynuyor. Dijital dönüşüm sürecinde başarı, yeni liderlik ve yönetim becerileri gerektiriyor. Üretimin kalitesi ve değeri ortalama internet hızı ve bin çalışan başına düşen kolaboratif robot sayısı kadar STEM yetkinliği, çalışan eğitimi, veri güvenliği mevzuatı, lojistik performansı, altyapı kalitesi, karbon salımı ve geri dönüşüm oranı gibi birçok faktör ile ölçülüyor."-"4. Sanayi Devrimi'ni tüm yönleriyle ele alıyoruz"Simone Kaslowski, dijital dönüşümün tek bir sektörde, tek bir ülkede ya da tek bir şirkette gerçekleşemeyeceğine işaret ederek, hemen hemen her alanı ve sektörü etkileyen dijital dönüşüm sürecinin tüm sektörler ve alanlar bağlamında bütüncül bir bakış açısı ve çok paydaşlı bir diyalog gerektirdiğini söyledi.Kaslowski, günümüzde daha hızlı ve kaliteli üretimi mümkün kılmak için üretilen 3D teknolojisinin, yapay dokular ve yapay organlar yarattığına tanık olunduğunu aktardı.TÜSİAD olarak çevre ve iklim değişikliğinden etiğe, mevzuattan yönetişime kadar 4. Sanayi Devrimi'ni tüm yönleriyle ele aldıklarını ifade eden Kaslowski, "İleri materyaller ve gen düzenleme teknolojileri ile dijital ve fiziksel dünyalar arasındaki sınırların giderek daha da bulanıklaştığını görüyoruz. Finanstan tarıma, imalat sanayinden turizme kadar birçok sektörde dijital dönüşüm olgusunu çalışıyoruz." diye konuştu.Teknoloji üretenlerle teknoloji kullanan şirketleri eşleştiriyorTÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci de geçen yıl başlattıkları programla yerli teknoloji üreticileriyle teknoloji kullanan şirketleri buluşturduklarını bildirdi.İnci, Türkiye'de teknoloji arayışı olan şirketlerin genelde aradığı teknolojiyi yurt içinde bulamayacağını düşünerek doğrudan yurt dışına baktığını ifade ederek, TÜSİAD SD2 Programı ile çoğunlukla Türkiye'de üretilen teknolojiyi yurt içinde teknoloji arayan şirketlerle buluşturmayı başardıklarını kaydetti."İlk kez kayıt olan tedarikçi firma sayısı 624"Perihan İnci, devreye alındığı 2018'de programın, sadece TÜSİAD üyesi teknoloji kullanan şirketlere açık olduğunu, platformu bu yıl tüm teknoloji kullanan şirketlere açtıklarını söyledi.İnci, "Bu yıl ilk kez kayıt olan tedarikçi firma sayısı 624 oldu. Platformda yer alan ve çağrılara çözüm yükleyen 274 teknoloji tedarikçisi var. Ön elemede teknoloji kullanıcılarının seçtiği ve davet edilen teknoloji tedarikçisi 100'ün üzerinde. Bu sene 100 artı 50 şeklinde yaptık. Potansiyel gördüğümüz 50 tedarikçiyi daha davet ettik. STEP sonucunda teknoloji kullanıcılarıyla eşleşen teknoloji tedarikçisinin 18 olmasını bekliyoruz." diye konuştu.TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nda duyuru kaydı olan bin 626 şirketin bulunduğunu aktaran İnci, platformda halihazırda bin 244 teknoloji tedarikçisinin kayıtlı olduğunu bildirdi. İnci, bu rakamların, Türkiye'de inovasyon kültürünün sahiplenilmesi için önemli bir gösterge olduğuna işaret etti.