Sanayi-üniversite işbirliğinde Uludağ modeli
Bursa'nın içinde bulunduğu dönüşümde etkin bir rol oynamayı hedefleyen Bursa Uludağ Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğine odaklandı.
20.03.2020 05:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 05:07
Bursa 'nın içinde bulunduğu dönüşümde etkin bir rol oynamayı hedefleyen Bursa Uludağ Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğine odaklandı. Üniversite, özellikle TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'nda protokol imzaladığı firma sayısıyla öne çıkıyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi