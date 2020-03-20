Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Sanayi-üniversite işbirliğinde Uludağ modeli - Ekonomi

Sanayi-üniversite işbirliğinde Uludağ modeli

Bursa'nın içinde bulunduğu dönüşümde etkin bir rol oynamayı hedefleyen Bursa Uludağ Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğine odaklandı.

20.03.2020 05:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 05:07
Sanayi-üniversite işbirliğinde Uludağ modeli
Bursa 'nın içinde bulunduğu dönüşümde etkin bir rol oynamayı hedefleyen Bursa Uludağ Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğine odaklandı. Üniversite, özellikle TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'nda protokol imzaladığı firma sayısıyla öne çıkıyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Ekonomi
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Ekonomi
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Ekonomi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Ekonomi
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Ekonomi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Ekonomi
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Loading