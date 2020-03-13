"Sanayi üretim endeksi Ocak'ta yıllık yüzde 7,9 artış gösterdi"
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanayi üretim endeksinin Ocak ayında yıllık yüzde 7,9 artış gösterdiğini açıkladı.
13.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:25
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanayi üretim endeksinin Ocak ayında yıllık yüzde 7,9 artış gösterdiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden bir video yayınlayarak, sanayi üretiminde ivmelenmenin sürdüğünü açıkladı. Sanayi üretimi yıllık değişim tablosunun da grafiklerle yansıtıldığı videoda, 2019 Eylül ayında başlayan ivmelenmenin devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Sanayimizde çarkların daha güçlü çalışmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz politikalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Sanayi üretim endeksi bu çabaların bir sonucu olarak Ocak ayında yıllık yüzde 7,9 artış gösterdi. Artış tüm alt sektörlere yansıdı" denildi.
(İHA)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden bir video yayınlayarak, sanayi üretiminde ivmelenmenin sürdüğünü açıkladı. Sanayi üretimi yıllık değişim tablosunun da grafiklerle yansıtıldığı videoda, 2019 Eylül ayında başlayan ivmelenmenin devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Sanayimizde çarkların daha güçlü çalışmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz politikalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Sanayi üretim endeksi bu çabaların bir sonucu olarak Ocak ayında yıllık yüzde 7,9 artış gösterdi. Artış tüm alt sektörlere yansıdı" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Maliye Bakanlığı, Twitter, Güncel
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