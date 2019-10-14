Haberler » Ekonomi » Sanayi üretimi ağustos'ta yıllık yüzde 3.6 daraldı

Sanayi üretimi ağustos'ta yıllık yüzde 3.6 daraldı

Sanayi üretimi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.8 ve yıllık bazda yüzde 3.6 düştü.

14.10.2019 11:13Sanayi üretimi ağustos'ta yıllık yüzde 3.6 daraldı

Sanayi üretimi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.8 ve yıllık bazda yüzde 3.6 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri  incelendiğinde, Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 daraldı.Sanayi üretim endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayına göre, taşocakçılığı sektöründe yüzde 9.2 ve imalat sanayi sektöründe yüzde 2.7 azaldı. Diğer yandan gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0.9 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:07 Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı
12:06 Latin Amerika'nın perakende ve tedarik devleri İstanbul'a geliyor
12:06 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 7 milyar lira verdi
12:06 Sınırları kaldırılan tarlalardan ihracat yaptılar
12:05 Organik solucana talep olmayınca solucanlar elde kaldı
12:04 Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Manisalı çocuklarla buluşacak
12:02 Ege Bölgesi'nin teknik tekstil ihracatı 100 milyon dolara ulaştı
14.10.2019 12:09:52