Haberler » Ekonomi » Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 yıllık yüzde 8,6 arttı - Ekonomi

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 yıllık yüzde 8,6 arttı

Sanayi üretimi geçen yılın Aralık ayında bir önceki aya göre yüzd 0,8, yıllık bazda da yüzde 8,6 arttı.

13.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:12Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 yıllık yüzde 8,6 arttı
Sanayi üretimi geçen yılın ayında bir önceki aya göre yüzd 0,8, yıllık bazda da yüzde 8,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,6 arttı. sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,9 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,5 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Aralık, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 13:11:17