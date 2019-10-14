Haberler » Güncel » Sanayi üretimi aylık yüzde 2,8 geriledi

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,8 geriledi

Sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı.

14.10.2019 10:10Sanayi üretimi aylık yüzde 2,8 geriledi
Sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.
Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.
(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:17 Türkiye'nin en büyük doktor kulübünden "Barış Pınarı Harekatı"na destek, TTB'ye eleştiri
10:23 Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu
10:22 Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu havadan görüntülendi
10:17 Bayburt'ta 2019 yılı sulama sezonunda 73 bin 50 dekar tarım arazisi sulandı
10:22 Dha yurt bülteni - 4
10:16 Tedavileri tamamlanan kuşlar yaşam alanlarına bırakıldı
10:16 Simav'da 'Can Veren Pervaneler' konulu konferansı
14.10.2019 10:25:27