18.06.2019 10:15
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Sanayi üretimi azaldı

Sanayi üretimi azaldı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi

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