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Sanayi üretimi Ekim'de arttı

Sanayi üretimi 2019 Ekim döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

13.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:07Sanayi üretimi Ekim'de arttı
Sanayi üretimi 2019 Ekim döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim dönemi sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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