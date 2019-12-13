Haberler » Ekonomi » Sanayi üretimi Ekim'de yıllık yüzde 3.8 arttı - Ekonomi

Sanayi üretimi Ekim'de yıllık yüzde 3.8 arttı

Sanayi üretimi Ekim'de aylık bazda yüzde 0.9 daralırken, yıllık bazda yüzde 3.8 arttı.

13.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:10Sanayi üretimi Ekim'de yıllık yüzde 3.8 arttı

Sanayi üretimi Ekim'de aylık bazda yüzde 0.9 daralırken, yıllık bazda yüzde 3.8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 arttı.Sanayi üretim endeksi Ekim ayında, Eylül ayına göre, taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.4 artarken, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.1 ve gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 düştü. (Grafik ve Tablo)



Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:50 TEMSA üretimi neden durdurduğunu açıkladı: Hacizler nedeniyle mecbur kaldık - Ekonomi
11:48 Peugeot ve Rebellion yarışlarda güç birliği yapıyor - Ekonomi
11:48 İş dünyası ve meslek okulları 'geleceğimiz' için birlikte hareket ediyor - Ekonomi
11:46 Yerli Malı Haftası'nda TROY'la "Tadımız Yerinde" - Ekonomi
11:42 GSM operatörlerinden ortak açıklama - Ekonomi
11:36 Bakan Selçuk EYT'liler için "Emekliliğe hak kazanamayanlar" ifadesini kullandı - Ekonomi
11:05 Son dakika: Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi tek haneye düşürecek - Ekonomi
10:55 Tamirhanede çalışan genç kız, görenleri şaşkınlığa uğratıyor - Ekonomi
10:50 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
13.12.2019 12:03:24