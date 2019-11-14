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Sanayi üretimi Eylül'de arttı

Sanayi üretimi 2019 Eylül döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

14.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:20Sanayi üretimi Eylül'de arttı
Sanayi üretimi 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azaldı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,6 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Eylül, Ekonomi

Kaynak: İHA

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