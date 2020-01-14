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Sanayi üretimi Kasım'da yıllık yüzde 5.1 arttı

Sanayi üretimi Kasım'da aylık bazda yüzde 0.7, yıllık bazda da yüzde 5.1 arttı.

14.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:06Sanayi üretimi Kasım'da yıllık yüzde 5.1 arttı

Sanayi üretimi Kasım'da aylık bazda yüzde 0.7, yıllık bazda da yüzde 5.1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı.Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi, Ekim'e göre yüzde 3.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 arttı.(Grafik ve Tablo)



Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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