Sanayi üretimi Ocak'ta yıllık yüzde 7.9 arttı
Türkiye genelinde sanayi üretimi Ocak ayında, yıllık bazda yüzde 7.9 yükseldi.
13.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:06
Türkiye genelinde sanayi üretimi Ocak ayında, yıllık bazda yüzde 7.9 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.8 arttı.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.2 yükseldi.
TÜİK sanayi üretimi verilerinde yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)
Kaynak: DHA
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Türkiye, Ekonomi
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