Sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 7,9 arttı
Sanayi üretim endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 arttı.
13.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:26
Sanayi üretim endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta 2019'un aynı ayına göre yüzde 7,9, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 7,8 artış gösterdi.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 yükseldi.
Sanayi üretiminde aylık değişimler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı.
Söz konusu ayda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 artış kaydetti.
AA Finans'ın 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'nde ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta yıllık yüzde 8,5 artmasını bekliyordu.
TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:
TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta 2019'un aynı ayına göre yüzde 7,9, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 7,8 artış gösterdi.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 yükseldi.
Sanayi üretiminde aylık değişimler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı.
Söz konusu ayda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 artış kaydetti.
AA Finans'ın 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'nde ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta yıllık yüzde 8,5 artmasını bekliyordu.
TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:
|Yıllar
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Eylül
|Ekim
|Kasım
|Aralık
|Yıllık ortalama
|2017
|3,5
|4
|6,5
|8,7
|5,3
|6,9
|14,8
|9,6
|14,5
|8,8
|9,9
|13,9
|9
|2018
|11,7
|9,5
|7,4
|5,7
|5,9
|2,2
|5,2
|1,3
|-3,5
|-6,2
|-7
|-9,9
|1,3
|2019
|-7,5
|-5
|-2
|-3,8
|-1,5
|-3,8
|-1,1
|-3,8
|3,4
|3,8
|4,9
|9
|-0,5
|2020
|7,9
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Eylül
|Ekim
|Kasım
|Aralık
|Yıllık ortalama
|2017
|6,3
|0,5
|6,4
|7,3
|6,2
|-2,1
|29,4
|7,8
|18,3
|11,4
|9,9
|10,7
|9,1
|2018
|12,5
|9,4
|6,6
|4,3
|6,5
|2,0
|7,5
|-11,3
|3,8
|-4,8
|-7,0
|-9,9
|1,1
|2019
|-7,5
|-5
|-4,6
|-1,2
|-0,1
|-9,5
|-0,4
|-1,7
|4,1
|2,8
|4,1
|9,9
|-0,6
|2020
|7,8
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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