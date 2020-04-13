Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sanayi üretimi şubatta arttı

Sanayi üretimi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 7,5 arttı.

13.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:20
Sanayi üretimi şubatta arttı
Sanayi üretimi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 7,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,4 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 1,2 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Sanayi üretimi şubatta arttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:02: Suudi Arabistan'da korona virüs tedavisi gören iki kişi Hatay'a getirildi - Haber 12:02: Yenimahalle'de ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Haber 12:02: Kars'ta kahvehanede yakalanan 5 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden para cezası - Haber 12:01: Belediye ekibinin desteği ile oğlunun mezarını telefondan izleyerek, dua etti - Haber 12:00: Gercüşlü terzi yarım asırdır mesleğini sürdürüyor - Haber 11:28: Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler