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Sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı

2020 yılı Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı.

13.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:18
Sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
2020 yılı Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,2 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi
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