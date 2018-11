Sanayi ustaları bu sefer ok atarak yarıştı

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:41



Sanayi ustaları bu sefer ok atarak yarıştıFatsa'da 'Koşabiliyorken Koş Projesi'İşlerini bırakan ustalar derece yapmak için kıyasıya yarıştılarORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde sanayi ustaları ve çırakları işlerini bıraktılar ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizesinde gerçekleşen 'Koşabiliyorken Koş Projesi' kapsamında ata sporumuz olan okçuluk alanında yarıştılar. Yoğun katılımlı gerçekleşen ok atma yarışmasında ilk olarak ustalar ok atarken sonra çırakları attı. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmalarda dereceye girenlere Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek tarafından başarı madalyası verildi.İlk defa böyle bir etkinliğe katıldıklarını belirten sanayi ustaları işlerin yoğunluğu nedeniyle atamadıkları stresi bu yarışma sayesinde attıklarını söylediler.Spor Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan proje kapsamında okçuluk sporu ile ilgili ilk olarak Fatsa Okçuluk Kulübü Antrenörü Muharrem Kaval tarafından yarışmaya katılanlara bilgi aktarıldı.Hayatlarında ilk defa ok tutan esnaflar, okçuluk sporunun çok eğlenceli bir spor olduğunu söylediler.Yarışmalarda en iyi dereceyi yapan sanayi esnaflarından İsmail Erbaş, "İlk defa böyle bir etkinliğe şahit olduk ve güzel anlar yaşandı ok atma yarışmasında. Hayatımda ilk defa böyle bir deneyim yaşadım. Yarışmada da en iyi dereceyi aldığım için çok mutluyum. Bu tür yarışmaların sık aralıklarla yapılamasını istiyorum. Her yaşta yapılabilecek bir spor okçuluk. Emeği geçenlere bu projede çok teşekkür ediyorum" dedi.Sanayi sitesinde ilk defa böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, "Esnaflarımız yoğun katılımı ile çok eğlenceli bir spor olan okçulukta yarıştılar. Bizlere bu imkanları sunanlara minnettarız. Esnaflarımızda ata sporumuz olan okçuluk ile ilgili bilgilendiler. Kimi esnaflarımız işini bıraktı, kimi esnaflarımız ise yarışmalara günden önce hazırlandılar. Hayatlarında ilk defa ok atan esnaflarımızın heyecanını yaşadık. Sporun yaşı olmaz, o yüzden bizlerde projeye destek verdik" şeklinde konuştu.Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok değer verdiği 'Koşabiliyorken Koş Projesi' kapsamında sanayi esnaflarına ata sporu olan okçuluk sporunu yaptırdıklarını belirten Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, "İlçemizde bu proje kapsamında farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Hedef kitlemiz ise sanayi alanlarıdır. Spor yapmak için sanayideki esnaflarımız zaman bulamıyorlar ve bizler onlara bir imkan sağlayarak ok malzemelerini ve hedefleri alarak oluşturduğumuz poligonda kendilerine atış yaptırdık. Hedefimiz herkese spor yaptırmak. Bu anlamda iyi çalışıyoruz ve projemiz ilçemizde devam ediyor. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.Gerçekleşen organizasyona Fatsa'daki sivil toplum kuruluşları başkanları ve temsilcileri de destek verdiler.