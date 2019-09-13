Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede sektör temsilcilerine sitem etti

Demir Çelik endüstrisinin en önemli fuarı olan Metal Expo açıldı. Fuar 11-14 Eylül tarihleri arasında açık kalacak. 11 Eylül'de başlayan fuarın resmi açılışı bugün yapıldı. İstanbul Fuar Merkezi'nde 9. ve 10. salonlarda gerçekleşen açılışın kurdelesini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve sektör temsilcileri beraber kestiler. Açılışta destek ve teşvik konusunda konuşan Büyükdede "Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok" diyerek sitem etti.

"EKONOMİDE NORMALLEŞME BAŞLADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Fuarın açılışında konuşan Metal Expo İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk, "Çelik Medeniyettir" diyerek, "Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz Metal Expo fuarına hepiniz hoş geldiniz. Geçen yıl burada İtalya delegasyonu var. Bu yıl ise Polonya… Bir ülkede kullanılan çelik miktarı ne kadar katma değerliyse, o ülkede medeniyetin ne kadar ilerlediğini görebiliyorsunuz. Türkiye güzel bir yolda. Her ne kadar ton başına çelik fiyatımız dünya ortalamasının gerisinde kalsa da, her geçen gün yükseliyor. Ekonomimiz kısa süreli sarsıntılar yaşadı. Döviz kuru ve faizlerdeki sorunlar yavaş yavaş çözülmeye başladı. Bugün Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından 14 özel banka da faiz indirimine gitti. Ekonomide artık normalleşmenin başladığını görüyoruz. Sektörümüzde yıkıcı rekabetten uzak, kaliteli üretime odaklanmış sivil toplum kuruluşlarımız var. Çelik Federasayonu, Çelik Üreticileri Birliği gibi. Bunlarla gurur duyuyoruz. Kalkınmamız için son derece önemli işler yapıyorlar. Katılım gösterdikleri için sektörün tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

'KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERDE DESTEK VERMEYE GAYRET EDİYORUZ'

Fuarın açılışında birçok sektör temsilcisi sektörün sıkıntılarından ve devlet desteklerine olan ihtiyaçlardan bahsetti. Sektörün ileri gelen temsilcilerinin yaptığı konuşmalardan sonra söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, fuarın mottosu olan "Çelik Medeniyettir" sözünü en fazla yaşayanlardan biri olarak onur duyduğunu söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen fuarın ilkine de katıldığını anlatan Büyükdede, sektörün 17 milyar doların üzerinde yaptığı ihracatıyla, Türkiye ihracatının yüzde 10'unu yaparak dış ticaretteki en güçlü sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Hasan Büyükdede, otomotivde, savunma sanayinde, kimya, nükleer, otomasyon tesislerde, özel alaşımlı alüminyum ve çelik, dövme ve profillere ihtiyacın gün geçtikçe artığına işaret ederek, katma değeri yüksek ürünlerde devlet olarak destek vermeye gayret ettiklerini söyledi.

'BEDELSİZ ARAZİ VERİYORUZ, SORAN YOK'

Sektör temsilcilerinin destek ve teşvik isteklerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Büyükdede, şöyle devam etti:

"Filyos'u yaptık, 10 milyon metrekarenin üzerinde alan var kimse gelmiyor. Bandırma'yı yaptık, gelmiyorlar. Bakanlık olarak çelik endüstrisinin arkasında duruyoruz. Nitelikli paslanmaz çelik üretecek arkadaşların arkasında duruyoruz. Dövme sektörünün arkasında duruyoruz. Çelikçilere 49 yıllığına bedelsiz yer vereceğiz ama hala arkadaşlardan destek alamıyoruz. Gerçekten hükümet olarak çelik endüstrisinin bütün kalbimizle arkasındayız. Bize gelecek her türlü taleple, bu sektörün arkasındayız."

"YAKINDA 3 MİLYON ARAÇ ÜRETECEK KONUMA GELECEĞİZ"

Büyükdede sözlerini şöyle tamamladı: "Yakın gelecekte 3 milyon araç üretecek bir ülke konumuna geleceğiz. Çelik endüstrisini bir an önce kurmamız gerekiyor. Nitelikli dökümcülük, ısıl işlemciliğe geçmemiz gerekiyor. Hükümet olarak bizim, sonuna kadar sizin arkanızda olduğumuzu bilmeniz gerekir."