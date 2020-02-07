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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez Nevşehir'de

Çeşitli programlara katılmak için Nevşehir'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

07.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:26Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez Nevşehir'de
Çeşitli programlara katılmak için 'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş tarafından karşılanan Dönmez, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Aktaş'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Dönmez, Nevşehir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Aktaş, ziyaretin anısına Dönmez'e, Kapadokya yöresine ait el sanatlarından halkalı Hitit ibriği hediye etti.

Ziyarette, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut da bulundu.

İlhami Aktaş, Ali Dönmez, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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