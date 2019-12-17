Haberler » Güncel » Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez NKÜ'de incelemelerde bulundu - Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez NKÜ'de incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni (NKÜ) ziyaret etti.

17.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:18Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez NKÜ'de incelemelerde bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Namık Kemal Üniversitesi'ni (NKÜ) ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Dönmez Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından karşılandı.
Şahin, Bakan Yardımcısı Dönmez'e üniversite çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Dönmez, daha sonra beraberindeki heyetle kampüs girişindeki NKÜTEK TGB-1'in inşaatında ve Çorlu'da bulunan TGB-2 tesisinde incelemelerde bulundu.
Dönmez'e, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'in yanı sıra Tekirdağ AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:51 İmamoğlu'ndan İstanbul ulaşımına yorum: Tam bir ömür törpüsü - Haber
13:50 Beresini, üşümesin diye sokak kedisine takan temizlik işçisi, fenomen oldu - Haber
13:50 Mardin kırsalında sokağa çıkma yasağı - Haber
13:50 "Konut satışlarındaki artış Aralık'ta da sürecek" - Haber
13:50 Bolu Dağı'nda yapılan yol kontrolünde kaçak içki ele geçirildi - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 13:53:24