Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bolu'ya geldi. Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan esnafları ziyaret eden Bakan Varank, vatandaşlara terörle mücadelede etkin rol oynayan İnsansız Hava Aracı maketlerinden hediye etti. Daha sonra Bolu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret eden Varank, öğle yemeğinde sanayici iş adamlarıyla bir araya geldi."Yatırımların tamamlanmasının önünü açtık"Bakan Mustafa Varank, sanayicinin yükünü azaltmak ve yatırımları teşvik etmek için çalıştıklarını belirterek, "AR-GE'den başlayıp, ürünün ticarileşmesine kadar süren tüm aşamaları destekleyen mekanizmalarımız var. Aslında tüm çabalarımız, milli teknoloji güçlü sanayi vizyonuyla, dünya ile rekabetçi bir sanayi altyapısı kurmak ve teknolojiyle kalkınan Türkiye hedefine ulaşmak için. Dolayısıyla sanayicinin yüklerini azaltmak, yatırımları teşvik etmek ve teknolojik yetkinliklerimizi artırmak için çok çalışıyoruz. Bakın son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Asgari ücret desteği ve 5 puanlık prim indirimi desteğimiz devam ediyor. OSB'lerdeki yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Yine OSB'lerde yapı ruhsatını almasına rağmen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik. Uzatma sürelerini yeniden başlattık. Bu sayede yatırımların tamamlanmasının önünü açtık" dedi."Üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz"Birkaç gündür yerlileştirme alanında atacakları adımlardan bahsettiğini söyleyen Bakan Varank, "Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların, üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. İşte yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programı bu ihtiyaca bir çözüm niteliğinde. Programla birlikte, desteklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. Enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde üretim potansiyelimizi yukarılara taşıyacağız. Tabi yerli katma değer konusunda, hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması şart. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten, hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma kurguluyoruz. Nihai amaç Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü İnşallah hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.Yerli malı alımına teşvikBakan Varank, üzerinde çalıştıkları bir diğer konunun da, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi olduğunu kaydederek, "Kamu olarak oluşturacağımız ölçek, sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik edecek" şeklinde konuştu. - BOLU