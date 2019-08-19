Haberler» Güncel» Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3 belediyeye yapılan kayyum atamalarına ilişkin yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

19.08.2019 18:48 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3 belediyeye yapılan kayyum atamalarına ilişkin yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllarca devletin üst kademelerinde bulunup her konuşmalarında sözüm ona devlet adamlığından bahsedenler, bir kere olsun kendi konforlu alanlarından çıkıp risk alamadılar. Bugün de yine birilerine şirin gözükmek adına terör yandaşı belediyeler için destek mesajları yayınlıyorlar. Aslolan, seçme ve seçilme hakkını kullanan vatandaşlarımızın yaşam hakkını savunmaktır. Millet iradesini Kandil'e peşkeş çeken; teröristler adına faaliyet yürüten; terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlardan hesap sormak, yasaların, hukukun ve demokrasinin gereğidir" dedi. - ANKARA

Mustafa Varank, Twitter, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54   Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
19:53   Şüpheli cisim ihbarı
19:53   ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2 YARALI
19:50   Bakan Yardımcısı Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi - Van Valisi Bilmez
19:48   Bakan Pakdemirli: "Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı.
19:48   Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki görevlendirmeler
19:47   Kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü: 2 yaralı