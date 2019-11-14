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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylülde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördüğünü belirterek, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor.

14.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:12Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylülde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördüğünü belirterek, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor." ifadesini kullandı.
Varank, hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi istatistiklerini değerlendirdi.
Büyümeye yönelik göstergelere dikkati çeken Varank, " ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, eylülde, Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven endekslerinin tümünde yukarı yönlü hareket olduğuna işaret ederek, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor." ifadesini kullandı.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na vurgu
Bakanlık olarak yatırımı ve üretimi desteklemek adına var güçleriyle sahada olduklarını vurgulayan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi başvurularının devam ettiğini bildirdi.
Varank, Konya ziyaretinde sanayicilerin talebi üzerine Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda daha önce ön başvurular için 22 Kasım olarak açıklanan müracaat süresini 15 gün uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mustafa Varank, Twitter, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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