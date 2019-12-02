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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9'luk büyümenin yakalandığını kaydetti.

02.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:16Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9'luk büyümenin yakalandığını kaydetti.
Bakan Varank, hesabından yaptığı paylaşımında yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.
İç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9'luk büyüme yakalandığını belirten Varank, "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank, Twitter, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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