Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Hyundai Electric-Ruha Elektrik Güç Birliği Millileşme,...

Kaynak: İHA

Ruha Elektrik, Güney Koreli Hyundai heyetiyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Varank, Bakanlık adına böyle büyük markaların Türkiye'de üretim yapmasına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.Ruha Elektrik, Güney Koreli Hyundai heyetiyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Ziyarette ürünlerin detaylı sunumu da yapıldı.Bakan Varank; dünyanın en seçkin markalarından biri olan Hyundai'nin, Türkiye'nin başarılı şirketlerinden Ruha Elektrik ile iş birliği yapmasının ayrı bir önem taşıdığını belirterek, Hyundai gibi dünya çapında bir markanın Türkiye'de yerli bir firma ile ortak üretim yapması Hyundai markasının millileşmesi anlamına geldiğini ve masa başında Türk ekonomisinin notunu düşürerek kötü senaryo çizenlere verilebilecek en iyi cevap olduğunu belirtti.Varank, Bakanlık adına böyle büyük markaların Türkiye'de üretim yapmasına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.50'ye yakın ülkeye ihraç edilecekRuha Elektrik Türkiye Satış Koordinatörü Sinan Adıgüzel ise gelinen bu noktanın sadece başlangıç olduğunu ve bu üretimin tüm orta gerilim ve alçak gerilim ürünlerini üretmekle devam edeceğini söyledi. Ayrıca Türkiye'de üretilecek ürünlerin Rusya, Orta Doğu ve Avrupa olmak üzere 50'ye yakın ülkeye ihraç edileceğini, Türkiye'ye ve milletimize ekonomik ve istihdam konusunda çok büyük katkı yapacağını da ilave etti.Ruha Elektrik dünya çapında bir marka olacakAdıgüzel, orta vadeli bir planlamada Hyundai markasını, teknolojisini ve kalitesini Made in Turkey olarak birçok dünya ülkesine ulaştıracaklarını ve Ruha Elektrik'in Türkiye'de olduğu gibi dünyada da çok büyük bir marka olacağını sözlerine ekledi.Şirketten yapılan açıklamada; İstanbul'da açılan Hyundai yerli üretim şalt ürünleri fabrikasıyla Hyundai Electric ve Ruha Elektrik ortaklığını daha da geniş sektörlere yaymayı planlıyor.Üretilen ilk ürünler Win Eurasia Fuar'ında ziyaretçilerin beğenisine sunulduYapılan bilgilendirmede; üretilen ilk ürünlerin her yıl İstanbul'da düzenlenen ve dünyanın en büyük sanayicilerinin ve markalarının yer aldığı Win Eurasia Fuar'ında ziyaretçilerin de beğenisine sunulduğu da kaydedildi. Yerli ve yabancı tüm ziyaretçiler tarafından hem tasarım hem de performans olarak tam not aldı. - İSTANBUL