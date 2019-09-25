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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesi) Biz defaatle Türkiye'de IMF defterinin açılmamak üzere kapandığını ifade ettik, şimdi görüyoruz ki bize iftira atan muhalefetin kendisi, IMF ile gizli görüşmeler gerçekleştiriyor.

25.09.2019 13:42Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesi) Biz defaatle Türkiye'de IMF defterinin açılmamak üzere kapandığını ifade ettik, şimdi görüyoruz ki bize iftira atan muhalefetin kendisi, IMF ile gizli görüşmeler gerçekleştiriyor. IMF heyeti, normalde bütün toplantılarından Hazine'yi bilgilendirmesi gerekirken bu bilgilendirmeyi yapmıyor. Teamül gereği parti genel merkezlerinin şeffaf bir şekilde ziyaret edilip bu görüşmelerin yapılması gerekirken iki bağımsız partinin yetkilileri aynı anda gizlice otellerde IMF heyetiyle buluşuyor."

Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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