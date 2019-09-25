Haberler » Ekonomi » Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesi) Kamuoyuna açık şekilde görüşmek varken gizli kapaklı görüşmelere yeltenen muhalefetin niyetinin halis olduğunu düşünmemizi kimse beklemesin.

25.09.2019 13:46Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesi) Kamuoyuna açık şekilde görüşmek varken gizli kapaklı görüşmelere yeltenen muhalefetin niyetinin halis olduğunu düşünmemizi kimse beklemesin. Muhalefetin her türlü spekülasyona gayet açık bu görüşmenin içeriğini hala tam anlamıyla açıklayamıyor oluşu, bizleri aslında derin düşüncelere sevk ediyor. Muhalefetin IMF gibi uluslararası bir kuruluşla pazarlık ediyor görüntüsüne girmesi, asla kabul edebileceğimiz bir durum değil. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım; Türkiye'nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz."

Mustafa Varank, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:23 Philip morris alria ile ortaklık görüşmelerini sonlandırdı
16:22 İso/bahçıvan: kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbı
16:20 Malatya Ticaret Borsası
16:20 Kibar Holding, yenilikçi fikirleri Mavi Damla Ödülleri ile destekliyor
16:14 Garanti BBVA Güz Konserleri ekim ayında da devam ediyor
16:06 Toyota Land Cruiser'in satışı 10 milyonu aştı
16:05 Petrol fiyatları da üretim de normale döndü